Токеномика Kabosu on SOL (KABOSU) Откройте для себя ключевую информацию о Kabosu on SOL (KABOSU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kabosu on SOL (KABOSU) Kabosu, a Shiba Inu, became an internet sensation with her distinctive expression, inspiring the "Doge" meme and the creation of Dogecoin. Adopted by Atsuko Sato in 2010, Kabosu's image spread rapidly online, leading to Dogecoin's rise as a popular cryptocurrency in 2013. Despite her fame, Kabosu lived a quiet life with Sato. Her recent passing has been met with global tributes, highlighting her impact on pop culture and digital currency. Официальный сайт: https://www.kabosu.love/ Купить KABOSU сейчас!

Токеномика и анализ цен Kabosu on SOL (KABOSU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kabosu on SOL (KABOSU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,92K $ 66,92K $ 66,92K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,92K $ 66,92K $ 66,92K Исторический максимум: $ 0,00153192 $ 0,00153192 $ 0,00153192 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kabosu on SOL (KABOSU)

Токеномика Kabosu on SOL (KABOSU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kabosu on SOL (KABOSU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KABOSU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KABOSU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KABOSU, изучите текущую цену KABOSU!

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