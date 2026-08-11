Сегодняшняя цена JPMorgan Chase xStock

Текущая цена JPMorgan Chase xStock (JPMX) сегодня составляет $ 358,21 с изменением 0,21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JPMX на USD составляет $ 358,21 за JPMX.

На данный момент JPMorgan Chase xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 375 955, при оборотном предложении 1,05K JPMX. В течение последних 24 часов, JPMX торговался в диапазоне от $ 355,22 (минимум) до $ 359,04 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 366,5, тогда как исторический минимум составил $ 263,62.

В краткосрочной перспективе JPMX изменился на -- за последний час и на +1,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 420,08.

Рыночная информация JPMorgan Chase xStock (JPMX)

Рыночная капитализация $ 375,96K$ 375,96K $ 375,96K Объем (24Ч) $ 420,08$ 420,08 $ 420,08 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 99,65M$ 99,65M $ 99,65M Оборотное предложение 1,05K 1,05K 1,05K Общее предложение 278 196,2170272167 278 196,2170272167 278 196,2170272167

Текущая рыночная капитализация JPMorgan Chase xStock составляет $ 375,96K, при 24-часовом объеме торгов $ 420,08. Циркулируещее обращение JPMX составляет 1,05K, а общее предложение – 278196.2170272167. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 99,65M.