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Текущая цена JPMorgan Chase xStock сегодня составляет 358,21 USD. Рыночная капитализация JPMX составляет 375 955 USD. Отслеживайте обновления цен JPMX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена JPMorgan Chase xStock сегодня составляет 358,21 USD. Рыночная капитализация JPMX составляет 375 955 USD. Отслеживайте обновления цен JPMX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена JPMorgan Chase xStock (JPMX)

Не в листинге

Текущая цена 1 JPMX в USD:

$358,2
$358,2$358,2
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены JPMorgan Chase xStock (JPMX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:15:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена JPMorgan Chase xStock

Текущая цена JPMorgan Chase xStock (JPMX) сегодня составляет $ 358,21 с изменением 0,21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JPMX на USD составляет $ 358,21 за JPMX.

На данный момент JPMorgan Chase xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 375 955, при оборотном предложении 1,05K JPMX. В течение последних 24 часов, JPMX торговался в диапазоне от $ 355,22 (минимум) до $ 359,04 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 366,5, тогда как исторический минимум составил $ 263,62.

В краткосрочной перспективе JPMX изменился на -- за последний час и на +1,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 420,08.

Рыночная информация JPMorgan Chase xStock (JPMX)

$ 375,96K
$ 375,96K$ 375,96K

$ 420,08
$ 420,08$ 420,08

$ 99,65M
$ 99,65M$ 99,65M

1,05K
1,05K 1,05K

278 196,2170272167
278 196,2170272167 278 196,2170272167

Текущая рыночная капитализация JPMorgan Chase xStock составляет $ 375,96K, при 24-часовом объеме торгов $ 420,08. Циркулируещее обращение JPMX составляет 1,05K, а общее предложение – 278196.2170272167. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 99,65M.

История цен JPMorgan Chase xStock в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 355,22
$ 355,22$ 355,22
Мин 24Ч
$ 359,04
$ 359,04$ 359,04
Макс 24Ч

$ 355,22
$ 355,22$ 355,22

$ 359,04
$ 359,04$ 359,04

$ 366,5
$ 366,5$ 366,5

$ 263,62
$ 263,62$ 263,62

--

+0,21%

+1,01%

+1,01%

История цен JPMorgan Chase xStock (JPMX) в USD

За сегодня изменение цены JPMorgan Chase xStock на USD составило $ +0,745248.
За последние 30 дней изменение цены JPMorgan Chase xStock на USD составило $ +15,2493937310.
За последние 60 дней изменение цены JPMorgan Chase xStock на USD составило $ +50,0074771980.
За последние 90 дней изменение цены JPMorgan Chase xStock на USD составило $ -0,00015474496056.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,745248+0,21%
30 дней$ +15,2493937310+4,26%
60 дней$ +50,0074771980+13,96%
90 дней$ -0,00015474496056-0,00%

Прогноз цены JPMorgan Chase xStock

Прогноз цены JPMorgan Chase xStock (JPMX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена JPMX в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены JPMorgan Chase xStock (JPMX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена JPMorgan Chase xStock потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену JPMorgan Chase xStock достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены JPMX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены JPMorgan Chase xStock».

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Источник JPMorgan Chase xStock (JPMX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemMantle Ecosystem

О JPMorgan Chase xStock

Какова текущая рыночная цена JPMX?

В настоящее время она оценивается в ₽26802.032461465184000, что отражает изменение цены на 0.20% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у JPMorgan Chase xStock на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, JPMX демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов JPMX?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты JPMX. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для JPMorgan Chase xStock?

Он торговался в пределах ₽26578.314315517888000 и ₽26864.134823049216000, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность JPMX на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции JPMX в экосистему --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:15:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии JPMorgan Chase xStock (JPMX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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