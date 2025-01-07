Цена Hungarian Vizsla Inu (HVI)
Текущая цена Hungarian Vizsla Inu (HVI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена HVI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Hungarian Vizsla Inu:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 47.40 USD
- Изменение цены Hungarian Vizsla Inu в течение дня составляет +2.71%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Hungarian Vizsla Inu на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hungarian Vizsla Inu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Hungarian Vizsla Inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hungarian Vizsla Inu на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2.71%
|30 дней
|$ 0
|-19.87%
|60 дней
|$ 0
|-8.07%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Hungarian Vizsla Inu: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.19%
+2.71%
-9.01%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
First hungarian BEP20 Charity Token. The name is Hungarian Vizsla Inu! Hungarian Vizsla Inu Token ($HVI) is a BEP20 token issued on the Binance Smart Chain on a mission to help dog shelters. Each time Vizsla coin is traded a charity organization will receive donations. Vizsla sets out to transform the crypto industry by giving back while creating a coin that benefits charity and its holders. Vizsla is a community driven fair launch token, Vizsla holders share values and are on a mission to help dogs. Their leadership team is as thoroughly passionate about the long term growth of Vizsla Coin's value as they are about the positive charitable impact that they collectively have on the world by continuously building our seemingly unlimited potential. They are placing emphasis on complete transparency with their operation, a visible roadmap their sustainable strategic growth decisions with innovative marketing campaigns that will ensure the world falling in love with Vizslas as much as they do. They have additional daily updates throughout all of their social channels.
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