Цена HoldOn4DearLife (HODL)
Текущая цена HoldOn4DearLife (HODL) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена HODL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка HoldOn4DearLife:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 933.34K USD
- Изменение цены HoldOn4DearLife в течение дня составляет -42.94%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены HoldOn4DearLife на USD составило $ -0.000325674851785023.
За последние 30 дней изменение цены HoldOn4DearLife на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены HoldOn4DearLife на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены HoldOn4DearLife на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000325674851785023
|-42.94%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен HoldOn4DearLife: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-14.56%
-42.94%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$HODL is a BSC cult token deployed on four.meme The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life." Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens. $HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders. As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich." This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you?
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