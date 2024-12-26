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Цена Frax Ether (FRXETH)

USD

График цены Frax Ether (FRXETH) в реальном времени

$3,460.87
$3,460.87$3,460.87
-0.70%(1D)

Цена Frax Ether (FRXETH) сегодня

Текущая цена Frax Ether (FRXETH) сегодня составляет 3,461.51 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 513.94M USD. Цена FRXETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Frax Ether:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.34M USD
- Изменение цены Frax Ether в течение дня составляет -0.70%
- Оборотное предложение составляет 148.47K USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене FRXETH к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах FRXETH.

Ценовые показатели Frax Ether (FRXETH) - USD

За сегодня изменение цены Frax Ether на USD составило $ -24.751333722757.
За последние 30 дней изменение цены Frax Ether на USD составило $ +97.0534712290.
За последние 60 дней изменение цены Frax Ether на USD составило $ +1,420.4756281300.
За последние 90 дней изменение цены Frax Ether на USD составило $ +835.2595013099297.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -24.751333722757-0.70%
30 дней$ +97.0534712290+2.80%
60 дней$ +1,420.4756281300+41.04%
90 дней$ +835.2595013099297+31.80%

Анализ цен Frax Ether (FRXETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Frax Ether: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 3,433.87
$ 3,433.87$ 3,433.87

$ 3,525.21
$ 3,525.21$ 3,525.21

$ 4,084.25
$ 4,084.25$ 4,084.25

+0.39%

-0.70%

-10.60%

Рыночная информация Frax Ether (FRXETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 513.94M
$ 513.94M$ 513.94M

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

148.47K
148.47K 148.47K

Что такое Frax Ether (FRXETH)

frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.

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Источник Frax Ether (FRXETH)

Официальный веб-сайт

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FRXETH на местную валюту

1 FRXETH к AUD
A$5,538.416
1 FRXETH к GBP
2,665.3627
1 FRXETH к EUR
3,323.0496
1 FRXETH к USD
$3,461.51
1 FRXETH к MYR
RM15,507.5648
1 FRXETH к TRY
121,914.3822
1 FRXETH к JPY
¥544,772.4438
1 FRXETH к RUB
345,666.3886
1 FRXETH к INR
295,474.4936
1 FRXETH к IDR
Rp55,830,798.6353
1 FRXETH к PHP
203,052.1766
1 FRXETH к EGP
￡E.175,913.9382
1 FRXETH к BRL
R$21,980.5885
1 FRXETH к CAD
C$4,949.9593
1 FRXETH к BDT
412,958.143
1 FRXETH к NGN
5,350,075.2409
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Bs176,537.01
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