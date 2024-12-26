Цена Foom (FOOM)
Текущая цена Foom (FOOM) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 13.98M USD. Цена FOOM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Foom:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 60.10K USD
- Изменение цены Foom в течение дня составляет -13.68%
- Оборотное предложение составляет 175.00T USD
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За сегодня изменение цены Foom на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Foom на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Foom на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Foom на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-13.68%
|30 дней
|$ 0
|+44.22%
|60 дней
|$ 0
|+79.59%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Foom: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.87%
-13.68%
-13.15%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders’ life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created.
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