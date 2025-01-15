Цена Equalizer on Sonic (EQUAL)
Текущая цена Equalizer on Sonic (EQUAL) сегодня составляет 5.22 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.98M USD. Цена EQUAL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Equalizer on Sonic:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 72.45K USD
- Изменение цены Equalizer on Sonic в течение дня составляет -1.31%
- Оборотное предложение составляет 952.72K USD
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За сегодня изменение цены Equalizer on Sonic на USD составило $ -0.069505804746749.
За последние 30 дней изменение цены Equalizer on Sonic на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Equalizer on Sonic на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Equalizer on Sonic на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.069505804746749
|-1.31%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Equalizer on Sonic: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+2.99%
-1.31%
-5.72%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility.
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|1 EQUAL к AUD
A$8.4042
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€5.0112
|1 EQUAL к USD
$5.22
|1 EQUAL к MYR
RM23.4378
|1 EQUAL к TRY
₺185.2056
|1 EQUAL к JPY
¥818.8092
|1 EQUAL к RUB
₽534.8412
|1 EQUAL к INR
₹450.6948
|1 EQUAL к IDR
Rp85,573.7568
|1 EQUAL к PHP
₱305.5266
|1 EQUAL к EGP
￡E.263.4534
|1 EQUAL к BRL
R$31.7898
|1 EQUAL к CAD
C$7.4646
|1 EQUAL к BDT
৳631.4112
|1 EQUAL к NGN
₦8,118.144
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₴219.6576
|1 EQUAL к VES
Bs276.66
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₸2,756.0556
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Fr4.7502
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