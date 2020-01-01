Токеномика Equalizer on Sonic (EQUAL) Откройте для себя ключевую информацию о Equalizer on Sonic (EQUAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Equalizer on Sonic (EQUAL) Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility. Официальный сайт: https://equalizer.exchange Whitepaper: https://docs.equalizer.exchange/ Купить EQUAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Equalizer on Sonic (EQUAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Equalizer on Sonic (EQUAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M Общее предложение: $ 5,01M $ 5,01M $ 5,01M Оборотное предложение: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,16M $ 6,16M $ 6,16M Исторический максимум: $ 7,13 $ 7,13 $ 7,13 Исторический минимум: $ 0,599055 $ 0,599055 $ 0,599055 Текущая цена: $ 1,23 $ 1,23 $ 1,23 Узнайте больше о цене Equalizer on Sonic (EQUAL)

Токеномика Equalizer on Sonic (EQUAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Equalizer on Sonic (EQUAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EQUAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EQUAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EQUAL, изучите текущую цену EQUAL!

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