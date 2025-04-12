Цена DOGE ROCKET (ROCKET)
Текущая цена DOGE ROCKET (ROCKET) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 109.25K USD. Цена ROCKET к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DOGE ROCKET:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены DOGE ROCKET в течение дня составляет +15.55%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены DOGE ROCKET на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DOGE ROCKET на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DOGE ROCKET на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DOGE ROCKET на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+15.55%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен DOGE ROCKET: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-2.79%
+15.55%
-87.52%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Introducing DOGE ROCKET ($ROCKET) – the next-generation memecoin blasting off on the BNB Chain! With 0% tax, 100% community-driven governance, and unstoppable meme energy, $ROCKET is fueling up for a lunar mission. Inspired by the legendary Doge and powered by the rocket-fueled hype of true degen culture, this coin is built to soar. No team tokens, no dev wallet—just pure, decentralized moon fuel for the people. Whether you're here for the memes, the community, or the gains, DOGE ROCKET is ready to ignite. Get in early, strap in, and join us on the journey to the stars. It's not just another coin—it’s a movement. $ROCKET to the moon!
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