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Топ токенов категории Экосистема Four.meme (мемы BNB) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Four.meme (мемы BNB). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.52018
+0.38%
-2.68%
-2.06%
$ 521.88M
$ 114.48K
2
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.127893
-4.28%
-30.99%
+502.60%
$ 107.30M
$ 35.63M
3
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0914
0.00%
-2.66%
+6.65%
$ 68.53M
$ 4.34K
4
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03051
+0.59%
+4.42%
+17.78%
$ 51.28M
$ 2.30M
5
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008362
-0.59%
-1.38%
+1.50%
$ 50.70M
$ 26.11M
6
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.34
-0.21%
+1.52%
-0.26%
$ 35.38M
$ 166.16K
7
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02137
+0.05%
-4.03%
-2.45%
$ 28.00M
$ 2.89M
8
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03769
-0.80%
+0.59%
+14.99%
$ 27.13M
$ 3.70M
9
Test
Test
TST
$ 0.023253
+0.02%
-1.99%
+104.15%
$ 19.90M
$ 34.34M
10
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01947
-0.84%
-9.00%
+40.42%
$ 18.28M
$ 14.22M
11
4
4
4
$ 0.012062
-2.19%
-8.99%
+25.99%
$ 12.09M
$ 33.64M
12
Freedom of Money
Freedom of Money
FREEDOM OF MONEY
$ 0.00426013
-2.84%
-0.02%
+2.71%
$ 4.26M
$ 362.41K
13
MIZU KAPPA
MIZU KAPPA
MIZU
$ 0.0023448
+0.12%
-0.04%
+5.75%
$ 2.34M
$ 2.66K
14
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.002088
+0.10%
-5.65%
0.00%
$ 2.09M
$ 31.89M
15
Torch of Liberty
Torch of Liberty
LIBERTY
$ 0.00185527
+0.59%
+0.01%
-3.80%
$ 1.86M
$ 391.70
16
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00171434
0.00%
--
+0.03%
$ 1.71M
$ 7.48
17
Palu
Palu
PALU
$ 0.00133793
+0.45%
-0.03%
+9.79%
$ 1.34M
$ 427.03K
18
Hachiko Inu
Hachiko Inu
HACHIKO
$ 0.00121
+0.51%
-0.04%
-10.93%
$ 1.14M
$ 24.69K
19
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00099116
+0.18%
+0.01%
+70.46%
$ 904.65K
$ 47.21K
20
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0.00082419
-0.82%
-0.05%
+33.34%
$ 824.12K
$ 134.13K
21
CaptainBNB
CaptainBNB
CAPTAINBNB
$ 0.00063146
0.00%
-0.01%
+0.96%
$ 631.47K
$ 1.48M
22
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.015811
-0.28%
+5.28%
+16.89%
$ 590.17K
$ 2.54M
23
memes will continue
memes will continue
MEMES
$ 0.00053122
-0.55%
-0.02%
-3.89%
$ 531.22K
$ 1.02M
24
BORT
BORT
BORT
$ 0.00045262
+0.27%
+0.05%
+22.93%
$ 439.24K
$ 26.47K
25
Mubarakah
Mubarakah
MUBARAKAH
$ 0.0004149
+0.28%
-0.21%
+1.61%
$ 414.88K
$ 130.99K
26
Ucan fix life in1day
Ucan fix life in1day
1
$ 0.00040746
-0.43%
-0.02%
-21.10%
$ 407.46K
$ 138.32K
27
ZygoSwap
ZygoSwap
ZSWAP
$ 0.00039883
-0.04%
-0.02%
-6.59%
$ 398.83K
$ 36.01K
28
Conscious Token
Conscious Token
CONSCIOUS
$ 0.00071069
0.00%
--
-0.60%
$ 332.85K
$ 30.33
29
DOYR
DOYR
DOYR
$ 0.00032874
-0.34%
+0.03%
+1.82%
$ 328.75K
$ 26.15K
30
PUP
PUP
PUP
$ 0.00030135
+0.04%
+0.05%
-19.71%
$ 301.38K
$ 42.05K
31
Donkey
Donkey
DONKEY
$ 0.00018123
-0.48%
-0.01%
-5.65%
$ 181.23K
$ 326.51
32
BULL FROG
BULL FROG
BOA
$ 0.00060707
0.00%
-0.00%
+1.95%
$ 122.90K
$ 3.03
33
Shih Tzu
Shih Tzu
SHIH
$ 0.00012585
-0.07%
+0.00%
+33.15%
$ 118.30K
$ 2.05K
34
Gorilla
Gorilla
GORILLA
$ 0.00011321
+0.18%
-0.01%
+3.29%
$ 113.21K
$ 23.86K
35
Binance Super Cycle
Binance Super Cycle
BSC
$ 0.00010983
-0.45%
-0.00%
-7.67%
$ 109.86K
$ 487.93
36
Perry
Perry
PERRY
$ 0.00010556
0.00%
-0.01%
+3.28%
$ 105.56K
$ 4.37
37
Eaglecoin
Eaglecoin
EGL
$ 0.00010079
+0.03%
-0.02%
-7.49%
$ 100.79K
$ 521.02
38
BNBXBT
BNBXBT
BNBXBT
$ 9.19E-5
+1.14%
-3.70%
+19.44%
$ 91.91K
--
39
Binancians
Binancians
BINANCIANS
$ 8.693E-5
+3.59%
+5.50%
-17.21%
$ 86.93K
--
40
JobIess
JobIess
JOBIESS
$ 7.997E-5
-1.04%
-2.40%
+3.97%
$ 79.98K
--
41
ZIBA
ZIBA
ZIB
$ 6.523E-5
+0.14%
-1.80%
+0.46%
$ 65.23K
--
42
01
01
01
$ 0.00010614
+0.03%
--
+1.88%
$ 47.76K
$ 1.25
43
Bubb
Bubb
BUBB
$ 4.748E-5
+0.15%
-2.90%
-0.57%
$ 47.48K
--
44
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 4.722E-5
+8.08%
-1.70%
+63.50%
$ 47.22K
--
45
Brain On BNB AI
Brain On BNB AI
BOBAI
$ 5.222E-5
+0.15%
-5.80%
-5.47%
$ 46.57K
--
46
SHISA
SHISA
SHISA
$ 4.02E-5
+0.12%
-2.20%
+12.17%
$ 40.21K
--
47
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3.548E-5
0.00%
-1.30%
+0.80%
$ 35.48K
--
48
P2pzcoin
P2pzcoin
P2PZ
$ 3.538E-5
-0.34%
-3.20%
-2.53%
$ 35.38K
--
49
crypto guy
crypto guy
CRYPTO GUY
$ 3.482E-5
+0.14%
-1.90%
-20.70%
$ 33.08K
--
50
Speedrun
Speedrun
SPEED
$ 3.072E-5
0.00%
-4.00%
-0.23%
$ 30.72K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Four.meme (мемы BNB) и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Four.meme (мемы BNB) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 82 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $963.34M.
Какой токен из категории Экосистема Four.meme (мемы BNB) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Four.meme (мемы BNB), отслеживаемых на MEXC, 龙虾 продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 32.67% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Four.meme (мемы BNB) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 82 токенов категории Экосистема Four.meme (мемы BNB), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Four.meme (мемы BNB) относятся 币安人生, TUT, SAFE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Four.meme (мемы BNB)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Four.meme (мемы BNB) составляет примерно $963.34M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Four.meme (мемы BNB), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.