Цена Doge KaKi (KAKI)
Текущая цена Doge KaKi (KAKI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена KAKI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Doge KaKi:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 268.52 USD
- Изменение цены Doge KaKi в течение дня составляет -0.18%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Doge KaKi на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Doge KaKi на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Doge KaKi на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Doge KaKi на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.18%
|30 дней
|$ 0
|-2.86%
|60 дней
|$ 0
|-5.05%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Doge KaKi: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.28%
-0.18%
-3.57%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Doge KaKi is a community-driven and fully decentralized crypto token that has taken the meme world by storm. It is the perfect coin for those who want to invest in cryptocurrency and save dogs in need at the same time. With a fast-growing user base, Doge KaKi is quickly becoming the most valuable MEMECOIN in the Hong Kong sector. Unlike other cryptocurrencies, Doge KaKi is hyper-deflationary, meaning that every transaction results in the burning of a certain percentage of coins. This process ensures that the value of Doge KaKi increases over time, making it an ideal investment for long-term holders. Furthermore, Doge KaKi is built on the Binance smart chain, making its blocks 10 times faster than ordinary coins, making transactions fast and efficient. Doge KaKi also has a built-in smart bet system that rewards users with additional coins for every transaction they make. This incentive system encourages more people to hold onto their Doge KaKi coins, making the token even more valuable. With no transaction tax and no locker or tea access, Doge KaKi is the most convenient and cost-effective MEMECOIN available.
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