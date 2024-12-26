Цена Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

USD

График цены Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) в реальном времени

$0.163534
$0.163534$0.163534
-4.80%(1D)

Цена Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) сегодня

Текущая цена Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) сегодня составляет 0.163534 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 28.78M USD. Цена ZKCRO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Cronos zkEVM CRO:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 181.30 USD
- Изменение цены Cronos zkEVM CRO в течение дня составляет -4.80%
- Оборотное предложение составляет 175.09M USD

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Ценовые показатели Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) - USD

За сегодня изменение цены Cronos zkEVM CRO на USD составило $ -0.0082464967352866.
За последние 30 дней изменение цены Cronos zkEVM CRO на USD составило $ -0.0189005401.
За последние 60 дней изменение цены Cronos zkEVM CRO на USD составило $ +0.2067710486.
За последние 90 дней изменение цены Cronos zkEVM CRO на USD составило $ +0.0772148346689509.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0082464967352866-4.80%
30 дней$ -0.0189005401-11.55%
60 дней$ +0.2067710486+126.44%
90 дней$ +0.0772148346689509+89.45%

Анализ цен Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Cronos zkEVM CRO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.162569
$ 0.162569$ 0.162569

$ 0.172964
$ 0.172964$ 0.172964

$ 0.229521
$ 0.229521$ 0.229521

+0.26%

-4.80%

-14.86%

Рыночная информация Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 28.78M
$ 28.78M$ 28.78M

$ 181.30
$ 181.30$ 181.30

175.09M
175.09M 175.09M

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Источник Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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1 ZKCRO к GBP
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