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Топ токенов категории Синтетический эмитент по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Синтетический эмитент. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05981
+0.51%
+1.27%
+4.25%
$ 114.89M
$ 1.03M
2
SNX
SNX
SNX
$ 0.2109
+0.09%
-1.49%
-1.08%
$ 72.66M
$ 427.05K
3
UMA
UMA
UMA
$ 0.3375
+0.12%
-1.48%
+0.24%
$ 30.69M
$ 159.82K
4
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.284945
-0.32%
0.00%
-5.30%
$ 2.85M
$ 1.34M
5
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.092004
-0.11%
-0.01%
-7.04%
$ 1.76M
$ 1.11K
6
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.050763
0.00%
--
-0.22%
$ 511.33K
$ 145.02
7
Jarvis
Jarvis
JARVIS
$ 0.00866566
+0.45%
--
+12.49%
$ 363.86K
$ 1.77K
8
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.0030499
+0.06%
+0.04%
+19.39%
$ 237.11K
$ 1.17K
9
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 9.07E-5
-0.06%
-1.60%
+1.75%
$ 204.07K
--
10
Mettalex
Mettalex
MTLX
$ 0.02275335
+0.19%
--
+0.73%
$ 92.44K
$ 19.12
11
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00842589
+0.37%
+0.06%
+5.95%
$ 52.74K
$ 54.32
12
Meteora
Meteora
MET
$ 0.1579
+0.06%
-4.58%
-4.06%
--
$ 427.26K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Синтетический эмитент и почему они так популярны?
Токены категории Синтетический эмитент представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $224.32M.
Какой токен из категории Синтетический эмитент демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Синтетический эмитент, отслеживаемых на MEXC, AWE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.27% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Синтетический эмитент находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Синтетический эмитент, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Синтетический эмитент относятся AWE, SNX, UMA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Синтетический эмитент?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Синтетический эмитент составляет примерно $224.32M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Синтетический эмитент, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.