Какова текущая цена Indigo Protocol?

Indigo Protocol (INDY) торгуется по цене ₽6.849965304841120000, что отражает изменение цены на уровне -2.14% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Indigo Protocol в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Derivatives,Synthetic Issuer,Cardano Ecosystem,Synthetic, INDY часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется INDY?

За последние 24 часа объем торгов INDY составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Indigo Protocol в обращении?

Сегодня в обращении находится 19113585.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг INDY?

В настоящее время Indigo Protocol занимает рейтинг №2321 с рыночной капитализацией ₽130927041.9321070976000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Indigo Protocol за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -2.14%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Indigo Protocol соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Derivatives,Synthetic Issuer,Cardano Ecosystem,Synthetic INDY демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.