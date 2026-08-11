Какова сегодняшняя актуальная стоимость Rezerve Money?

Сегодня Rezerve Money торгуется по цене ₽38.8071671768824736000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -1.32%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна RZR в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Rezerve Money сегодня?

Rezerve Money имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался RZR сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽38.4956826813712384000 до ₽41.0754746392698400000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов RZR?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Rezerve Money?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem, созданный на блокчейне --, RZR может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.