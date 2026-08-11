Какова текущая цена Frax Staked frxUSD?

Frax Staked frxUSD торгуется по цене ₽90.532049385008000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.01%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Frax Staked frxUSD составляет ₽96.517639426992000, тогда как ATL — ₽79.0097885541888000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка SFRXUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽2596963986.0621952656000, что ставит актив на 565-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Frax Staked frxUSD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле SFRXUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 28767951.01751168 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Frax Staked frxUSD?

Frax Staked frxUSD входит в классификацию Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Mode Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Sei Network Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Katana Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность SFRXUSD?

Работа в сети -- позволяет SFRXUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.