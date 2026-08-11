Какова реальная цена evaUSDC сегодня?

Текущая цена evaUSDC составляет ₽74.9695152758496000, за последние 24 часа она изменилась на --%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для EVAUSDC?

EVAUSDC торговался в диапазоне от ₽0E-14 до ₽0E-14, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна evaUSDC сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется EVAUSDC?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что EVAUSDC демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место evaUSDC в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽186939105.0359743456000 evaUSDC занимает #2072 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли EVAUSDC?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как evaUSDC соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽74.9695152758496000, а ATL — ₽73.2250150581133632000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение EVAUSDC?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (2284829.830447 токенов), производительность категории в рамках Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Linea Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.