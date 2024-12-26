Цена Wagmi (WAGMI)
Текущая цена Wagmi (WAGMI) сегодня составляет 0.01507228 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 22.99M USD. Цена WAGMI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wagmi:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 368.40K USD
- Изменение цены Wagmi в течение дня составляет -4.43%
- Оборотное предложение составляет 1.53B USD
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За сегодня изменение цены Wagmi на USD составило $ -0.00069981555984946.
За последние 30 дней изменение цены Wagmi на USD составило $ +0.0017395837.
За последние 60 дней изменение цены Wagmi на USD составило $ +0.0304184323.
За последние 90 дней изменение цены Wagmi на USD составило $ +0.009179479148565882.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00069981555984946
|-4.43%
|30 дней
|$ +0.0017395837
|+11.54%
|60 дней
|$ +0.0304184323
|+201.82%
|90 дней
|$ +0.009179479148565882
|+155.77%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Wagmi: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.05%
-4.43%
-31.34%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Wagmi protocol is a comprehensive solution for the decentralized finance (DeFi) ecosystem that aims to provide a seamless experience for trading, liquidity provision (LPing), swapping , leverage and strategy generation. The protocol is designed to offer a single platform for all DeFi needs. What makes your project unique? Our project stands out due to the incorporation of the GMI, a multiposition concentrator and enabling leverage on V3 pools. History of your project. Wagmi is an innovative project, emerging as an evolution from Popsicle Finance, which had its primary focus on liquidity provision (LP) strategies. What’s next for your project? We are on the verge of enabling an array of additional liquidity providing strategies and launching on multiple chains. The introduction of leverage trading and limit orders is also in our pipeline. What can your token be used for? Our token is instrumental for utility and governance within the ecosystem, granting users the ability to partake in pivotal decision-making processes and avail themselves of various services.
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₺0.5308457016
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