Какова текущая рыночная цена US Sonic Dollar?

US Sonic Dollar оценивается в ₽74.347025774933632000, за последние 24 часа он изменился на -0.32%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у USSD?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии USSD сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен US Sonic Dollar на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов USSD?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 2092685.069612211, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов US Sonic Dollar?

US Sonic Dollar за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как USSD показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Stablecoins,USD Stablecoin,Sonic Ecosystem,US Treasury-backed Stablecoin?

По сравнению с другими активами в сегменте Stablecoins,USD Stablecoin,Sonic Ecosystem,US Treasury-backed Stablecoin, динамика USSD зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.