Цена Beets Staked Sonic (STS)
Текущая цена Beets Staked Sonic (STS) сегодня составляет 0.723346 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.59M USD. Цена STS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Beets Staked Sonic:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 615.55K USD
- Изменение цены Beets Staked Sonic в течение дня составляет +3.13%
- Оборотное предложение составляет 3.58M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене STS к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах STS.
За сегодня изменение цены Beets Staked Sonic на USD составило $ +0.02193626.
За последние 30 дней изменение цены Beets Staked Sonic на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Beets Staked Sonic на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Beets Staked Sonic на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.02193626
|+3.13%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Beets Staked Sonic: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.71%
+3.13%
+8.45%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 STS к AUD
A$1.16458706
|1 STS к GBP
￡0.58591026
|1 STS к EUR
€0.69441216
|1 STS к USD
$0.723346
|1 STS к MYR
RM3.24782354
|1 STS к TRY
₺25.66431608
|1 STS к JPY
¥113.42788626
|1 STS к RUB
₽74.33103496
|1 STS к INR
₹62.4609271
|1 STS к IDR
Rp11,858.12925024
|1 STS к PHP
₱42.39530906
|1 STS к EGP
￡E.36.48557224
|1 STS к BRL
R$4.40517714
|1 STS к CAD
C$1.03438478
|1 STS к BDT
৳87.49593216
|1 STS к NGN
₦1,124.9476992
|1 STS к UAH
₴30.43839968
|1 STS к VES
Bs38.337338
|1 STS к PKR
Rs201.53866252
|1 STS к KZT
₸381.91222108
|1 STS к THB
฿25.11457312
|1 STS к TWD
NT$23.84148416
|1 STS к CHF
Fr0.65824486
|1 STS к HKD
HK$5.62763188
|1 STS к MAD
.د.م7.24069346