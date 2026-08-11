Какова реальная цена SODAX сегодня?

Текущая цена SODAX составляет ₽1.756882898590012368000, за последние 24 часа она изменилась на --%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для SODA?

SODA торговался в диапазоне от ₽0E-14 до ₽0E-14, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна SODAX сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется SODA?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что SODA демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место SODAX в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽2634815807.3723734752000 SODAX занимает #718 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли SODA?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как SODAX соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽7.2090499566578976000, а ATL — ₽1.491511091397049296000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение SODA?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (1079659557.817494 токенов), производительность категории в рамках Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Sonic Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.