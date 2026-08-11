Сегодняшняя цена Fly

Текущая цена Fly (FLY) сегодня составляет $ 0,00561992 с изменением 8,51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FLY на USD составляет $ 0,00561992 за FLY.

На данный момент Fly занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 95 059, при оборотном предложении 16,92M FLY. В течение последних 24 часов, FLY торговался в диапазоне от $ 0,00518963 (минимум) до $ 0,00634651 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,326125, тогда как исторический минимум составил $ 0,00518963.

В краткосрочной перспективе FLY изменился на +0,02% за последний час и на -15,99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,65K.

Рыночная информация Fly (FLY)

Рыночная капитализация $ 95,06K$ 95,06K $ 95,06K Объем (24Ч) $ 2,65K$ 2,65K $ 2,65K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 553,90K$ 553,90K $ 553,90K Оборотное предложение 16,92M 16,92M 16,92M Общее предложение 98 563 310,08539729 98 563 310,08539729 98 563 310,08539729

Текущая рыночная капитализация Fly составляет $ 95,06K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,65K. Циркулируещее обращение FLY составляет 16,92M, а общее предложение – 98563310.08539729. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 553,90K.