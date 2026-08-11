Сегодняшняя цена GOGGLES

Текущая цена GOGGLES (GOGLZ) сегодня составляет $ 0.0036551 с изменением 6.99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOGLZ на USD составляет $ 0.0036551 за GOGLZ.

На данный момент GOGGLES занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 139,919, при оборотном предложении 38.27M GOGLZ. В течение последних 24 часов, GOGLZ торговался в диапазоне от $ 0.00365491 (минимум) до $ 0.00407155 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.65372, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GOGLZ изменился на -1.36% за последний час и на +6.69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 461.30.

Рыночная информация GOGGLES (GOGLZ)

Рыночная капитализация $ 139.92K$ 139.92K $ 139.92K Объем (24Ч) $ 461.30$ 461.30 $ 461.30 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 139.92K$ 139.92K $ 139.92K Оборотное предложение 38.27M 38.27M 38.27M Общее предложение 38,274,418.263925 38,274,418.263925 38,274,418.263925

Текущая рыночная капитализация GOGGLES составляет $ 139.92K, при 24-часовом объеме торгов $ 461.30. Циркулируещее обращение GOGLZ составляет 38.27M, а общее предложение – 38274418.263925. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 139.92K.