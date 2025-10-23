Текущая цена Main Street USD сегодня составляет 0,988549 USD. Следите за обновлениями цены MSUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSUSD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Main Street USD сегодня составляет 0,988549 USD. Следите за обновлениями цены MSUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSUSD прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MSUSD

Информация о цене MSUSD

Whitepaper MSUSD

Официальный сайт MSUSD

Токеномика MSUSD

Прогноз цен MSUSD

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Main Street USD

Цена Main Street USD (MSUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 MSUSD в USD:

$0,988549
$0,988549$0,988549
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Main Street USD (MSUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:50:35 (UTC+8)

Информация о ценах Main Street USD (MSUSD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2,0
$ 2,0$ 2,0

$ 0,979364
$ 0,979364$ 0,979364

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена Main Street USD (MSUSD) составляет $0,988549. За последние 24 часа MSUSD торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MSUSD за все время составляет $ 2,0, а минимальная – $ 0,979364.

Что касается краткосрочной динамики, MSUSD изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Main Street USD (MSUSD)

$ 6,71M
$ 6,71M$ 6,71M

--
----

$ 6,67M
$ 6,67M$ 6,67M

6,75M
6,75M 6,75M

6 749 247,001425127
6 749 247,001425127 6 749 247,001425127

Текущая рыночная капитализация Main Street USD составляет $ 6,71M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MSUSD составляет 6,75M, а общее предложение – 6749247.001425127. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,67M.

История цен Main Street USD (MSUSD) в USD

За сегодня изменение цены Main Street USD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Main Street USD на USD составило $ -0,0114203111.
За последние 60 дней изменение цены Main Street USD на USD составило $ -0,0133078466.
За последние 90 дней изменение цены Main Street USD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0114203111-1,15%
60 дней$ -0,0133078466-1,34%
90 дней$ 0--

Что такое Main Street USD (MSUSD)

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Main Street USD (MSUSD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Main Street USD (USD)

Сколько будет стоить Main Street USD (MSUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Main Street USD (MSUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Main Street USD.

Проверьте прогноз цены Main Street USD!

MSUSD на местную валюту

Токеномика Main Street USD (MSUSD)

Понимание токеномики Main Street USD (MSUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MSUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Main Street USD (MSUSD)

Сколько стоит Main Street USD (MSUSD) на сегодня?
Актуальная цена MSUSD в USD – 0,988549 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MSUSD в USD?
Текущая цена MSUSD в USD составляет $ 0,988549. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Main Street USD?
Рыночная капитализация MSUSD составляет $ 6,71M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MSUSD?
Циркулирующее предложение MSUSD составляет 6,75M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MSUSD?
MSUSD достиг максимальной цены (ATH) в 2,0 USD.
Какова была минимальная цена MSUSD за все время (ATL)?
MSUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,979364 USD.
Каков объем торгов MSUSD?
Объем торгов за последние 24 часа для MSUSD составляет -- USD.
Вырастет ли MSUSD в цене в этом году?
MSUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MSUSD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:50:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Main Street USD (MSUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.