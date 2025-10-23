Что такое Main Street USD (MSUSD)

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic. Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

Источник Main Street USD (MSUSD) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Main Street USD (MSUSD)

Понимание токеномики Main Street USD (MSUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MSUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Main Street USD (MSUSD) Сколько стоит Main Street USD (MSUSD) на сегодня? Актуальная цена MSUSD в USD – 0,988549 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MSUSD в USD? $ 0,988549 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MSUSD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Main Street USD? Рыночная капитализация MSUSD составляет $ 6,71M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MSUSD? Циркулирующее предложение MSUSD составляет 6,75M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MSUSD? MSUSD достиг максимальной цены (ATH) в 2,0 USD . Какова была минимальная цена MSUSD за все время (ATL)? MSUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,979364 USD . Каков объем торгов MSUSD? Объем торгов за последние 24 часа для MSUSD составляет -- USD . Вырастет ли MSUSD в цене в этом году? MSUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MSUSD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Main Street USD (MSUSD)