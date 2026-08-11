Какова реальная цена evaUSDT сегодня?

Текущая цена evaUSDT составляет ₽74.76001962438016000, за последние 24 часа она изменилась на 0.04%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для EVAUSDT?

EVAUSDT торговался в диапазоне от ₽74.7147535996876560000 до ₽74.7963820838852128000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна evaUSDT сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется EVAUSDT?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что EVAUSDT демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место evaUSDT в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽215795335.3488771104000 evaUSDT занимает #1924 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли EVAUSDT?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как evaUSDT соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽75.8673537821472000, а ATL — ₽73.6871774292300528000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение EVAUSDT?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (2886548.40421 токенов), производительность категории в рамках Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Linea Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.