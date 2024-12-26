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Цена Peapods Finance (PEAS)

USD

График цены Peapods Finance (PEAS) в реальном времени

$8.63
$8.63$8.63
-0.80%(1D)

Цена Peapods Finance (PEAS) сегодня

Текущая цена Peapods Finance (PEAS) сегодня составляет 8.62 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 85.77M USD. Цена PEAS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Peapods Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 518.23K USD
- Изменение цены Peapods Finance в течение дня составляет -0.82%
- Оборотное предложение составляет 9.94M USD

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Ценовые показатели Peapods Finance (PEAS) - USD

За сегодня изменение цены Peapods Finance на USD составило $ -0.071356304670654.
За последние 30 дней изменение цены Peapods Finance на USD составило $ +4.3778497440.
За последние 60 дней изменение цены Peapods Finance на USD составило $ +11.3389755680.
За последние 90 дней изменение цены Peapods Finance на USD составило $ +5.2567140609937723.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.071356304670654-0.82%
30 дней$ +4.3778497440+50.79%
60 дней$ +11.3389755680+131.54%
90 дней$ +5.2567140609937723+156.30%

Анализ цен Peapods Finance (PEAS)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Peapods Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 8.57
$ 8.57$ 8.57

$ 8.79
$ 8.79$ 8.79

$ 11.74
$ 11.74$ 11.74

-0.12%

-0.82%

-7.44%

Рыночная информация Peapods Finance (PEAS)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 85.77M
$ 85.77M$ 85.77M

$ 518.23K
$ 518.23K$ 518.23K

9.94M
9.94M 9.94M

Что такое Peapods Finance (PEAS)

The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.

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Источник Peapods Finance (PEAS)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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PEAS на местную валюту

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1 PEAS к GBP
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1 PEAS к EUR
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1 PEAS к USD
$8.62
1 PEAS к MYR
RM38.6176
1 PEAS к TRY
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1 PEAS к JPY
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1 PEAS к RUB
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1 PEAS к INR
736.2342
1 PEAS к IDR
Rp139,032.2386
1 PEAS к PHP
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1 PEAS к EGP
￡E.437.8098
1 PEAS к BRL
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