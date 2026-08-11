Какова текущая цена Polymarket USD?

Polymarket USD торгуется по цене ₽74.8025896799765360000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.04%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Polymarket USD составляет ₽80.1288781629840000, тогда как ATL — ₽73.9412977608240880000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка PUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽13034098426.7951716560000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Polymarket USD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле PUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 461324668.461884 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Polymarket USD?

Polymarket USD входит в классификацию Stablecoins,USD Stablecoin,Polygon Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность PUSD?

Работа в сети -- позволяет PUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.