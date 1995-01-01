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Топ токенов категории Экосистема Mantle по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Mantle. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.265
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
4
USD1
USD1
USD1
$ 1.00026
0.00%
-0.03%
+0.02%
$ 4.39B
$ 3.33M
5
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99939
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 74.33M
6
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.77M
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
8
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4469
+0.09%
+3.27%
+8.86%
$ 1.45B
$ 210.92K
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,012.0
-0.09%
-0.02%
-0.45%
$ 862.60M
$ 6.02K
10
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0877
-0.59%
+0.63%
-4.40%
$ 815.90M
$ 3.87M
11
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,496
+0.07%
-0.01%
-1.26%
$ 536.80M
$ 12.18K
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,057.89
+0.04%
-0.02%
-0.02%
$ 445.81M
$ 277.72K
13
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,725
-0.18%
-0.02%
-0.82%
$ 413.80M
$ 7.33K
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,420
-0.02%
-0.01%
-1.05%
$ 189.27M
$ 7.39K
15
$ 219.92
-0.06%
-3.15%
+2.66%
$ 142.98M
$ 355.62
16
$ 356
-0.29%
-1.23%
-6.31%
$ 137.05M
$ 192.39
17
$ 329.6
-0.10%
-0.93%
+0.10%
$ 128.21M
$ 270.11
18
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1368
-0.43%
+0.07%
+14.46%
$ 91.54M
$ 441.80K
19
$ 595.71
-0.12%
+0.10%
+1.04%
$ 85.06M
$ 101.15
20
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,427
-0.06%
-0.01%
+3.27%
$ 62.45M
$ 43.40
21
$ 277.3
-0.24%
+0.37%
-0.32%
$ 62.19M
$ 207.74
22
Billions
Billions
BILL
$ 0.02479
-1.00%
+1.60%
+5.55%
$ 60.07M
$ 4.20M
23
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01298147
+0.02%
0.00%
-1.83%
$ 51.92M
$ 677.47
24
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,055.44
0.00%
-0.02%
-0.13%
$ 32.28M
$ 10.07K
25
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01129
-0.18%
-5.28%
-0.96%
$ 21.36M
$ 4.78M
26
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.09357
+0.34%
-2.90%
+6.66%
$ 18.07M
$ 1.20M
27
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.05969
+0.42%
+4.67%
+8.21%
$ 15.30M
$ 1.73M
28
JOE
JOE
JOE
$ 0.02817
+0.11%
-8.22%
+14.41%
$ 12.71M
$ 2.40M
29
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02249251
-0.19%
+0.02%
-12.81%
$ 11.43M
$ 32.75K
30
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 507.83
-0.35%
+0.02%
+1.46%
$ 7.85M
$ 60.42K
31
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,994.46
0.00%
--
+1.28%
$ 7.62M
$ 40.07
32
$ 135
-0.36%
-2.96%
+5.52%
$ 6.44M
$ 713.78
33
Wrapped Mantle
Wrapped Mantle
WMNT
$ 0.436898
+0.19%
+0.03%
+8.77%
$ 6.13M
$ 2.59K
34
Puff The Dragon
Puff The Dragon
PUFF
$ 0.00547642
+4.30%
-0.05%
-68.93%
$ 4.87M
$ 5.85K
35
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01117326
+0.87%
-0.02%
+1.37%
$ 4.19M
$ 48.01K
36
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.009232
-0.72%
+8.01%
+13.22%
$ 2.90M
$ 5.61M
37
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.997998
-0.08%
-0.00%
-0.20%
$ 2.47M
$ 78.21K
38
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 425.33
+0.06%
-0.00%
+0.68%
$ 2.43M
$ 136.22K
39
$ 308.17
+0.09%
-1.88%
-0.89%
$ 1.85M
$ 181.61
40
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02650536
+0.44%
-0.00%
-7.73%
$ 1.79M
$ 3.05K
41
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 531.27
0.00%
+0.02%
+2.90%
$ 1.61M
$ 4.86K
42
MOE
MOE
MOE
$ 0.00733744
+0.14%
+0.02%
+8.27%
$ 1.32M
$ 175.04
43
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 196.95
+1.40%
-0.05%
+3.21%
$ 1.17M
$ 11.80K
44
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,223.29
+0.02%
+0.03%
+9.55%
$ 915.45K
$ 47.74K
45
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 157.55
+0.19%
+0.02%
+2.19%
$ 793.35K
$ 7.23K
46
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 218.55
+0.23%
-0.03%
-2.17%
$ 634.77K
$ 1.11M
47
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00071923
-0.01%
-0.00%
+0.53%
$ 566.34K
$ 2.42K
48
Visa xStock
Visa xStock
VX
$ 359.47
0.00%
-0.04%
-2.97%
$ 466.23K
$ 2.06K
49
UnitedHealth xStock
UnitedHealth xStock
UNHX
$ 419.6
-0.20%
+0.01%
+0.20%
$ 397.26K
$ 33.24K
50
JPMorgan Chase xStock
JPMorgan Chase xStock
JPMX
$ 358.22
-0.11%
+0.00%
-0.06%
$ 375.97K
$ 420.09

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Mantle и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Mantle представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 62 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $102.57B.
Какой токен из категории Экосистема Mantle демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Mantle, отслеживаемых на MEXC, VOOI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 8.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Mantle находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 62 токенов категории Экосистема Mantle, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Mantle относятся USDC, LINK, USDE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Mantle?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Mantle составляет примерно $102.57B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Mantle, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.