Сегодняшняя цена Scor

Текущая цена Scor (SCOR) сегодня составляет $ 0,01297931 с изменением 0,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SCOR на USD составляет $ 0,01297931 за SCOR.

На данный момент Scor занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 51 917 093, при оборотном предложении 448,76M SCOR. В течение последних 24 часов, SCOR торговался в диапазоне от $ 0,01293977 (минимум) до $ 0,01300051 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03400898, тогда как исторический минимум составил $ 0,00606091.

В краткосрочной перспективе SCOR изменился на +0,23% за последний час и на -2,53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 637,12.

Рыночная информация Scor (SCOR)

Рыночная капитализация $ 51,92M$ 51,92M $ 51,92M Объем (24Ч) $ 637,12$ 637,12 $ 637,12 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 51,92M$ 51,92M $ 51,92M Оборотное предложение 448,76M 448,76M 448,76M Общее предложение 4 000 000 000,0 4 000 000 000,0 4 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Scor составляет $ 51,92M, при 24-часовом объеме торгов $ 637,12. Циркулируещее обращение SCOR составляет 448,76M, а общее предложение – 4000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 51,92M.