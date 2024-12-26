Цена Puff The Dragon (PUFF)
Текущая цена Puff The Dragon (PUFF) сегодня составляет 0.131238 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 116.61M USD. Цена PUFF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Puff The Dragon:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 252.75K USD
- Изменение цены Puff The Dragon в течение дня составляет +0.34%
- Оборотное предложение составляет 888.89M USD
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За сегодня изменение цены Puff The Dragon на USD составило $ +0.0004466.
За последние 30 дней изменение цены Puff The Dragon на USD составило $ +0.0324250382.
За последние 60 дней изменение цены Puff The Dragon на USD составило $ +0.1068212882.
За последние 90 дней изменение цены Puff The Dragon на USD составило $ +0.06145498645515452.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.0004466
|+0.34%
|30 дней
|$ +0.0324250382
|+24.71%
|60 дней
|$ +0.1068212882
|+81.40%
|90 дней
|$ +0.06145498645515452
|+88.07%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Puff The Dragon: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.10%
+0.34%
+6.55%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz
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