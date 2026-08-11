Сегодняшняя цена Pfizer xStock

Текущая цена Pfizer xStock (PFEX) сегодня составляет $ 27.08 с изменением 3.02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PFEX на USD составляет $ 27.08 за PFEX.

На данный момент Pfizer xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 346,311, при оборотном предложении 12.79K PFEX. В течение последних 24 часов, PFEX торговался в диапазоне от $ 26.28 (минимум) до $ 27.09 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 29.54, тогда как исторический минимум составил $ 23.64.

В краткосрочной перспективе PFEX изменился на -- за последний час и на +7.74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 846.66.

Рыночная информация Pfizer xStock (PFEX)

Рыночная капитализация $ 346.31K$ 346.31K $ 346.31K Объем (24Ч) $ 846.66$ 846.66 $ 846.66 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 115.88M$ 115.88M $ 115.88M Оборотное предложение 12.79K 12.79K 12.79K Общее предложение 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401

Текущая рыночная капитализация Pfizer xStock составляет $ 346.31K, при 24-часовом объеме торгов $ 846.66. Циркулируещее обращение PFEX составляет 12.79K, а общее предложение – 4279152.140978401. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 115.88M.