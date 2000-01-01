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Топ токенов протоколов кредитования и заимствования по рыночной капитализации

Протоколы кредитования и заимствования – это базовые DeFi-приложения, позволяющие зарабатывать на предоставлении ликвидности или брать кредиты под залог криптоактивов. Эти сети с открытым доступом используют смарт-контракты для автоматической установки ставок на основе спроса и предложения в реальном времени. Нативные токены применяются для управления, распределения дохода и стимулов ликвидности.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.79
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
2
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9286
-0.01%
+0.21%
+2.16%
$ 970.05M
$ 35.59K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.68
+0.05%
-0.00%
-0.53%
$ 278.96M
$ 89.40K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15178
-0.01%
-0.77%
-2.00%
$ 180.75M
$ 390.03K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16.52
-0.24%
-0.78%
-0.24%
$ 165.50M
$ 3.13K
6
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.01804
-0.17%
+1.12%
-0.06%
$ 87.01M
$ 3.62M
7
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 57.334
-0.20%
+2.65%
-2.67%
$ 57.25M
$ 2.76K
8
Venus
Venus
XVS
$ 2.7404
+0.05%
-3.03%
+0.50%
$ 45.02M
$ 20.02K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01463
-0.27%
-1.62%
-5.26%
$ 40.87M
$ 3.74M
10
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2004
-0.96%
+4.04%
-15.22%
$ 28.83M
$ 83.21K
11
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01467
-0.41%
+3.22%
+6.58%
$ 28.35M
$ 3.41M
12
CoinDepo
CoinDepo
COINDEPO
$ 0.11239
-0.18%
-0.60%
+1.84%
$ 27.98M
$ 3.55M
13
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002683
+0.34%
-1.29%
-5.66%
$ 26.79M
$ 2.94T
14
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.06367
-0.06%
-0.58%
+24.87%
$ 26.10M
$ 1.52M
15
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.17572
+2.28%
+8.70%
-24.68%
$ 25.30M
$ 807.05K
16
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.7973
+0.20%
-6.70%
-5.60%
$ 14.38M
$ 194.74K
17
Moonwell
Moonwell
WELL
$ 0.00295028
+1.68%
-0.02%
+0.60%
$ 13.13M
$ 1.66M
18
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.10007
-2.36%
-20.92%
-18.91%
$ 12.93M
$ 1.81M
19
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02362
-0.04%
-3.97%
+11.84%
$ 10.47M
$ 3.03M
20
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001317
-0.68%
-3.16%
+1.70%
$ 9.49M
$ 52.64M
21
Wise
Wise
WISE
$ 0.102415
-0.09%
-0.02%
+0.44%
$ 8.89M
$ 1.05K
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06438
-0.05%
-0.82%
-4.39%
$ 7.57M
$ 200.87K
23
Xauras
Xauras
XRS
$ 0.02978058
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 6.66M
$ 15.56K
24
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007998
+1.35%
+2.53%
+0.50%
$ 6.51M
$ 7.15M
25
Suilend
Suilend
SEND
$ 0.050354
0.00%
-0.00%
+0.44%
$ 3.71M
$ 821.90
26
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.172755
-0.82%
-0.03%
-2.92%
$ 3.51M
$ 633.77
27
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00033333
-0.22%
-0.02%
-6.42%
$ 3.33M
$ 15.10
28
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.00958658
0.00%
-0.05%
-18.56%
$ 3.20M
$ 14.59K
29
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01766
0.00%
-0.17%
+6.27%
$ 2.88M
$ 3.11M
30
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.03138
-1.37%
-0.35%
+2.24%
$ 2.72M
$ 1.86M
31
Blend
Blend
BLND
$ 0.03841547
0.00%
-0.06%
-8.04%
$ 2.58M
$ 14.93K
32
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.0015089
+3.15%
+0.84%
+73.58%
$ 1.90M
$ 178.48K
33
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.01568599
+0.35%
+0.02%
-0.53%
$ 1.27M
$ 654.26
34
Scallop
Scallop
SCA
$ 0.0062
0.00%
-1.59%
-12.68%
$ 995.04K
$ 702.84K
35
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00302579
-2.35%
-0.01%
-15.72%
$ 779.28K
$ 3.95K
36
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007676
-0.12%
-8.46%
-4.09%
$ 656.70K
$ 7.58M
37
Seamless Protocol
Seamless Protocol
SEAM
$ 0.01574594
0.00%
-0.00%
+11.88%
$ 640.64K
$ 34.68
38
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00040868
-0.15%
-0.04%
-17.83%
$ 587.27K
$ 35.12K
39
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0.00561277
+0.35%
+0.02%
+1.74%
$ 560.48K
$ 2.22K
40
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0.00552276
0.00%
--
+2.25%
$ 539.28K
$ 14.99
41
LO0P
LO0P
LO0P
$ 0.492834
+0.50%
-0.23%
+15.02%
$ 492.83K
$ 40.21K
42
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0.00150695
-1.00%
-0.00%
+1.10%
$ 424.21K
$ 78.05
43
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01136171
-0.01%
-0.02%
-1.52%
$ 405.83K
$ 1.08K
44
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0.00061742
0.00%
--
-0.07%
$ 377.99K
$ 9.10
45
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 2.902E-5
0.00%
0.00%
+2.98%
$ 119.56K
--
46
Pixie Dust
Pixie Dust
DUST
$ 0.03844649
0.00%
+0.24%
+15.52%
$ 108.97K
$ 9.84K
47
Paystream
Paystream
PAYS
$ 0.03035699
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 97.25K
$ 0.01
48
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00062462
+0.03%
-0.01%
+7.31%
$ 94.73K
$ 607.97
49
Pike Finance
Pike Finance
P
$ 0.00037679
0.00%
0.00%
-0.26%
$ 86.69K
$ 20.16
50
dForce
dForce
DF
$ 8.613E-5
+0.12%
-0.90%
-14.39%
$ 86.12K
--

Часто задаваемые вопросы

Как децентрализованные протоколы кредитования и заимствования работают без традиционных банков?
Децентрализованные протоколы кредитования работают через смарт-контракты, которые аккумулируют ликвидность от поставщиков и автоматически сопоставляют ее с заемщиками, устраняя необходимость в банковских посредниках и проверках кредитоспособности.
Что такое сверхобеспечение в сфере кредитования децентрализованных финансов (DeFi)?
Поскольку DeFi в значительной степени анонимен, сверхобеспечение требует от заемщиков внесения залога на сумму, превышающую размер займа, что гарантирует возврат средств кредиторам даже в случае дефолта.
Как формируются процентные ставки в криптопротоколах кредитования?
Процентные ставки в криптопротоколах кредитования рассчитываются алгоритмически в реальном времени на основе уровня использования пула ликвидности. Высокий спрос на займы автоматически повышает ставки, привлекая больше поставщиков ликвидности.
Какую роль играют механизмы ликвидации в обеспечении безопасности DeFi-платформ кредитования?
Механизмы ликвидации обеспечивают платежеспособность протокола. Если стоимость залога заемщика падает ниже установленного порога из-за волатильности рынка, смарт-контракты автоматически продают залог для погашения долга и защиты кредиторов.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Протоколы кредитования/заимствования, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.