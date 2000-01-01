Протоколы кредитования и заимствования – это базовые DeFi-приложения, позволяющие зарабатывать на предоставлении ликвидности или брать кредиты под залог криптоактивов. Эти сети с открытым доступом используют смарт-контракты для автоматической установки ставок на основе спроса и предложения в реальном времени. Нативные токены применяются для управления, распределения дохода и стимулов ликвидности.
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