Что такое Blend (BLEND)

BLEND is more than a token—it's a movement to revolutionize the financial landscape. By seamlessly integrating the power of blockchain technology with the trust and sophistication of traditional finance, BLEND creates an ecosystem where transparency, fairness, and innovation thrive.BLEND serves as the backbone of the ecosystem, enabling users to access staking rewards, trade liquidity, and participate in decentralized applications (dApps). Lock your BLEND tokens for just 10 days to earn 10% in BNB value, backed by BNB liquidity.Flexible and secure, staking offers predictable rewards without unnecessary complexity.Earn commissions up to 12 levels deep through the unilevel referral system, encouraging network growth.Direct purchases made by your referrals generate commission in BLEND.

