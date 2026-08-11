Сегодняшняя цена Moonwell

Текущая цена Moonwell (WELL) сегодня составляет $ 0,00291571 с изменением 0,50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WELL на USD составляет $ 0,00291571 за WELL.

На данный момент Moonwell занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13 219 144, при оборотном предложении 4,53B WELL. В течение последних 24 часов, WELL торговался в диапазоне от $ 0,00288809 (минимум) до $ 0,00305974 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,298797, тогда как исторический минимум составил $ 0,00284302.

В краткосрочной перспективе WELL изменился на -0,19% за последний час и на +1,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,43M.

Рыночная информация Moonwell (WELL)

Рыночная капитализация $ 13,22M$ 13,22M $ 13,22M Объем (24Ч) $ 1,43M$ 1,43M $ 1,43M Полностью разводненная рыночная капитализация $ 14,59M$ 14,59M $ 14,59M Оборотное предложение 4,53B 4,53B 4,53B Общее предложение 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Moonwell составляет $ 13,22M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,43M. Циркулируещее обращение WELL составляет 4,53B, а общее предложение – 5000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,59M.