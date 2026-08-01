Какова текущая цена DefiTuna?

DefiTuna (TUNA) торгуется по цене ₽0.112810415521272448000, что отражает изменение цены на уровне -0.80% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет DefiTuna в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Lending/Borrowing Protocols,Solana Ecosystem, TUNA часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется TUNA?

За последние 24 часа объем торгов TUNA составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов DefiTuna в обращении?

Сегодня в обращении находится 281500000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг TUNA?

В настоящее время DefiTuna занимает рейтинг №3787 с рыночной капитализацией ₽31758867.3838873808000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика DefiTuna за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.80%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как DefiTuna соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Lending/Borrowing Protocols,Solana Ecosystem TUNA демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.