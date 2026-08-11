Какова текущая цена Pixie Dust?

Pixie Dust торгуется по цене ₽2.913689511918893120000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 24.45%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как DUST соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 24.45% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если DUST превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Pixie Dust показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Governance,Monad Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Governance,Monad Ecosystem DUST демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Pixie Dust?

Рыночная капитализация ₽8258361.9986072240000 ставит DUST на 5722-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽2.341068048741170560000 до ₽2.914623226577599040000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется DUST?

Pixie Dust обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку DUST?

При наличии в обращении 2685389.6596546564 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.