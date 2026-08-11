Какова текущая цена Hatom?

Hatom торгуется по цене ₽1.184949083948199808000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 2.53%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна HTM сегодня?

Волатильность цены HTM за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Hatom?

Цена токена колебалась между ₽1.14116810549632688000 (минимум) и ₽1.188590640193290992000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для HTM?

За последние 24 часа объем торгов HTM составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽270.853371835424000, а минимальная цена за все время — ₽0.841884856396729936000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Hatom?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как HTM сравнивается с другими токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Meme,MultiversX Ecosystem,Liquid Staking?

В рамках категории Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Meme,MultiversX Ecosystem,Liquid Staking HTM демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.