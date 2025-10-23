Текущая цена Alpaca Finance сегодня составляет 0,0094312 USD. Следите за обновлениями цены ALPACA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ALPACA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Alpaca Finance сегодня составляет 0,0094312 USD. Следите за обновлениями цены ALPACA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ALPACA прямо сейчас на MEXC.

Цена Alpaca Finance (ALPACA)

$0,0094541
-0,10%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Alpaca Finance (ALPACA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:26:29 (UTC+8)

Информация о ценах Alpaca Finance (ALPACA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00921513
Мин 24Ч
$ 0,00972232
Макс 24Ч

$ 0,00921513
$ 0,00972232
$ 8,78
$ 0,00826362
+0,80%

-0,35%

-1,51%

-1,51%

Текущая цена Alpaca Finance (ALPACA) составляет $0,0094312. За последние 24 часа ALPACA торговался в диапазоне от $ 0,00921513 до $ 0,00972232, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ALPACA за все время составляет $ 8,78, а минимальная – $ 0,00826362.

Что касается краткосрочной динамики, ALPACA изменился на +0,80% за последний час, на -0,35% за 24 часа и на -1,51% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Alpaca Finance (ALPACA)

$ 1,44M
--
$ 1,44M
151,67M
151 668 641,6027096
Текущая рыночная капитализация Alpaca Finance составляет $ 1,44M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ALPACA составляет 151,67M, а общее предложение – 151668641.6027096. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,44M.

История цен Alpaca Finance (ALPACA) в USD

За сегодня изменение цены Alpaca Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Alpaca Finance на USD составило $ -0,0041653771.
За последние 60 дней изменение цены Alpaca Finance на USD составило $ -0,0046033338.
За последние 90 дней изменение цены Alpaca Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,35%
30 дней$ -0,0041653771-44,16%
60 дней$ -0,0046033338-48,80%
90 дней$ 0--

Что такое Alpaca Finance (ALPACA)

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Alpaca Finance (ALPACA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Alpaca Finance (USD)

Сколько будет стоить Alpaca Finance (ALPACA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Alpaca Finance (ALPACA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Alpaca Finance.

Проверьте прогноз цены Alpaca Finance!

ALPACA на местную валюту

Токеномика Alpaca Finance (ALPACA)

Понимание токеномики Alpaca Finance (ALPACA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ALPACA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alpaca Finance (ALPACA)

Сколько стоит Alpaca Finance (ALPACA) на сегодня?
Актуальная цена ALPACA в USD – 0,0094312 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ALPACA в USD?
Текущая цена ALPACA в USD составляет $ 0,0094312. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Alpaca Finance?
Рыночная капитализация ALPACA составляет $ 1,44M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ALPACA?
Циркулирующее предложение ALPACA составляет 151,67M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ALPACA?
ALPACA достиг максимальной цены (ATH) в 8,78 USD.
Какова была минимальная цена ALPACA за все время (ATL)?
ALPACA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00826362 USD.
Каков объем торгов ALPACA?
Объем торгов за последние 24 часа для ALPACA составляет -- USD.
Вырастет ли ALPACA в цене в этом году?
ALPACA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ALPACA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Alpaca Finance (ALPACA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

