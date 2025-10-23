Что такое Alpaca Finance (ALPACA)

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults. Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

Источник Alpaca Finance (ALPACA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Alpaca Finance (USD)

Сколько будет стоить Alpaca Finance (ALPACA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Alpaca Finance (ALPACA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет?

ALPACA на местную валюту

Токеномика Alpaca Finance (ALPACA)

Понимание токеномики Alpaca Finance (ALPACA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alpaca Finance (ALPACA) Сколько стоит Alpaca Finance (ALPACA) на сегодня? Актуальная цена ALPACA в USD – 0,0094312 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ALPACA в USD? $ 0,0094312 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ALPACA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Alpaca Finance? Рыночная капитализация ALPACA составляет $ 1,44M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ALPACA? Циркулирующее предложение ALPACA составляет 151,67M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ALPACA? ALPACA достиг максимальной цены (ATH) в 8,78 USD . Какова была минимальная цена ALPACA за все время (ATL)? ALPACA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00826362 USD . Каков объем торгов ALPACA? Объем торгов за последние 24 часа для ALPACA составляет -- USD . Вырастет ли ALPACA в цене в этом году? ALPACA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ALPACA для более подробного анализа.

