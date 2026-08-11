На какой блокчейн-сети работает LO0P?

LO0P работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена LO0P?

Токен оценивается в ₽29.3304216212815808000, что отражает изменение цены на -36.88% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится LO0P?

LO0P относится к категории Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать LO0P с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация LO0P?

Его рыночная капитализация составляет ₽29335285.0592369568000, что ставит актив на 3883-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов LO0P сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 1000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля LO0P?

За последний день объем торговли LO0P составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа LO0P колебался между ₽29.1844436604979104000 и ₽46.3420541900853152000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.