Какова сегодняшняя актуальная стоимость NEST?

Сегодня NEST торгуется по цене ₽0.449113003110664032000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -3.71%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна NEST в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у NEST сегодня?

NEST имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался NEST сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.445770966550115136000 до ₽0.478184307035725248000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов NEST?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска NEST?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),HyperEVM Ecosystem, созданный на блокчейне --, NEST может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.