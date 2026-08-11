Какова реальная цена Suilend сегодня?

Текущая цена Suilend составляет ₽3.7842387213587376000, за последние 24 часа она изменилась на -0.29%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для SEND?

SEND торговался в диапазоне от ₽3.7622421183401040000 до ₽3.8247902820257424000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Suilend сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется SEND?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что SEND демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Suilend в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽279005436.4169918832000 Suilend занимает #1772 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли SEND?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Suilend соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽297.777142905312000, а ATL — ₽3.490501022660827056000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение SEND?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (73728946.11625515 токенов), производительность категории в рамках Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Sui Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.