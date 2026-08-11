Какова текущая цена HyperLend?

HyperLend (HPL) торгуется по цене ₽0.719902823071589024000, что отражает изменение цены на уровне -3.53% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет HyperLend в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Hyperliquid Ecosystem, HPL часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется HPL?

За последние 24 часа объем торгов HPL составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов HyperLend в обращении?

Сегодня в обращении находится 399305148.12527525 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг HPL?

В настоящее время HyperLend занимает рейтинг №1748 с рыночной капитализацией ₽240585133.4259481920000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика HyperLend за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -3.53%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как HyperLend соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Hyperliquid Ecosystem HPL демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.