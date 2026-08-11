Какова сегодняшняя цена Radiant Capital (RDNT)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -5.02%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов RDNT находится в обращении?

Обращающееся предложение RDNT составляет 1436925364.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Radiant Capital?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей RDNT. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Radiant Capital?

Рыночная капитализация составляет ₽43765928.5161838432000, что ставит Radiant Capital на 3427-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется RDNT?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Radiant Capital?

Недавнее изменение цены на -5.02% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках BNB Chain Ecosystem,Binance Launchpool,Lending/Borrowing Protocols,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.