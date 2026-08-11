Сегодняшняя цена Xauras

Текущая цена Xauras (XRS) сегодня составляет $ 0.02977957 с изменением 0.02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XRS на USD составляет $ 0.02977957 за XRS.

На данный момент Xauras занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6,655,694, при оборотном предложении 223.50M XRS. В течение последних 24 часов, XRS торговался в диапазоне от $ 0.02977491 (минимум) до $ 0.02980313 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.91, тогда как исторический минимум составил $ 0.00499699.

В краткосрочной перспективе XRS изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 15.73K.

Рыночная информация Xauras (XRS)

Рыночная капитализация $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M Объем (24Ч) $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 29.64M$ 29.64M $ 29.64M Оборотное предложение 223.50M 223.50M 223.50M Общее предложение 995,163,072.5737 995,163,072.5737 995,163,072.5737

Текущая рыночная капитализация Xauras составляет $ 6.66M, при 24-часовом объеме торгов $ 15.73K. Циркулируещее обращение XRS составляет 223.50M, а общее предложение – 995163072.5737. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29.64M.