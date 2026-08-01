Сегодняшняя цена dForce

Текущая цена dForce (DF) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DF на USD составляет $ 0 за DF.

На данный момент dForce занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 86 249, при оборотном предложении 999,93M DF. В течение последних 24 часов, DF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,5, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DF изменился на +0,18% за последний час и на -12,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация dForce (DF)

Рыночная капитализация $ 86,25K$ 86,25K $ 86,25K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 86,25K$ 86,25K $ 86,25K Оборотное предложение 999,93M 999,93M 999,93M Общее предложение 999 926 146,6275177 999 926 146,6275177 999 926 146,6275177

Текущая рыночная капитализация dForce составляет $ 86,25K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DF составляет 999,93M, а общее предложение – 999926146.6275177. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 86,25K.