Какова текущая цена Seamless Protocol?

Seamless Protocol (SEAM) торгуется по цене ₽1.178174578680851136000, что отражает изменение цены на уровне -0.51% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Seamless Protocol в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Base Native, SEAM часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется SEAM?

За последние 24 часа объем торгов SEAM составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Seamless Protocol в обращении?

Сегодня в обращении находится 40685995.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг SEAM?

В настоящее время Seamless Protocol занимает рейтинг №3313 с рыночной капитализацией ₽47935316.4642664928000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Seamless Protocol за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.51%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Seamless Protocol соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Base Native SEAM демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.