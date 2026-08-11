Paystream — это модульный протокол Solana, который объединяет одноранговое кредитование, предоставление ликвидности с использованием рычагов и маршрутизацию доходности в единую, эффективную с точки зрения капитала систему.

Он соотносит кредиторов и заемщиков по справедливым рыночным ставкам, превращая простаивающий капитал в продуктивную ликвидность за счет автоматизированной маршрутизации и стратегий LP с использованием рычагов в пулах Raydium CLMM, Meteora DLMM и DAMM v2.

Какова текущая рыночная цена PAYS?

В настоящее время она оценивается в ₽2.271215269005530960000, что отражает изменение цены на -0.01% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у Paystream на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, PAYS демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов PAYS?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты PAYS. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для Paystream?

Он торговался в пределах ₽2.271032715819053200000 и ₽2.271510047511564720000, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность PAYS на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции PAYS в экосистему --.