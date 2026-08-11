Сегодняшняя цена Reservoir

Текущая цена Reservoir (DAM) сегодня составляет $ 0.00308505 с изменением 1.31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DAM на USD составляет $ 0.00308505 за DAM.

На данный момент Reservoir занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 809,956, при оборотном предложении 257.54M DAM. В течение последних 24 часов, DAM торговался в диапазоне от $ 0.00251641 (минимум) до $ 0.00347499 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.14892, тогда как исторический минимум составил $ 0.00213522.

В краткосрочной перспективе DAM изменился на -0.00% за последний час и на -9.05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3.18K.

Рыночная информация Reservoir (DAM)

Рыночная капитализация $ 809.96K$ 809.96K $ 809.96K Объем (24Ч) $ 3.18K$ 3.18K $ 3.18K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Оборотное предложение 257.54M 257.54M 257.54M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Reservoir составляет $ 809.96K, при 24-часовом объеме торгов $ 3.18K. Циркулируещее обращение DAM составляет 257.54M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3.09M.