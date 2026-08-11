Сегодняшняя цена IdleMine

Текущая цена IdleMine (IDLE) сегодня составляет $ 0,00166069 с изменением 1,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IDLE на USD составляет $ 0,00166069 за IDLE.

На данный момент IdleMine занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 521 052, при оборотном предложении 4,80B IDLE. В течение последних 24 часов, IDLE торговался в диапазоне от $ 0,00163137 (минимум) до $ 0,00169117 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00337292, тогда как исторический минимум составил $ 0,00143129.

В краткосрочной перспективе IDLE изменился на +0,02% за последний час и на +5,11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 140,73K.

Рыночная информация IdleMine (IDLE)

Рыночная капитализация $ 16,52M$ 16,52M $ 16,52M Объем (24Ч) $ 140,73K$ 140,73K $ 140,73K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 16,52M$ 16,52M $ 16,52M Оборотное предложение 4,80B 4,80B 4,80B Общее предложение 9 999 988 644,374918 9 999 988 644,374918 9 999 988 644,374918

Текущая рыночная капитализация IdleMine составляет $ 16,52M, при 24-часовом объеме торгов $ 140,73K. Циркулируещее обращение IDLE составляет 4,80B, а общее предложение – 9999988644.374918. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,52M.