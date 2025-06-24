Цена Pentagon Chain (PC)
Текущая цена Pentagon Chain (PC) сегодня составляет 17.66 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 493.24K USD. Цена PC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pentagon Chain:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Pentagon Chain в течение дня составляет +6.68%
- Оборотное предложение составляет 27.92K USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене PC к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах PC.
За сегодня изменение цены Pentagon Chain на USD составило $ +1.11.
За последние 30 дней изменение цены Pentagon Chain на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Pentagon Chain на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pentagon Chain на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +1.11
|+6.68%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Pentagon Chain: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.29%
+6.68%
+45.98%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Понимание токеномики Pentagon Chain (PC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PC прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 PC к VND
₫464,722.9
|1 PC к AUD
A$27.1964
|1 PC к GBP
￡12.8918
|1 PC к EUR
€15.1876
|1 PC к USD
$17.66
|1 PC к MYR
RM75.055
|1 PC к TRY
₺700.3956
|1 PC к JPY
¥2,571.6492
|1 PC к RUB
₽1,386.1334
|1 PC к INR
₹1,521.2324
|1 PC к IDR
Rp289,508.1504
|1 PC к KRW
₩24,125.6792
|1 PC к PHP
₱1,005.9136
|1 PC к EGP
￡E.894.8322
|1 PC к BRL
R$96.9534
|1 PC к CAD
C$24.1942
|1 PC к BDT
৳2,158.052
|1 PC к NGN
₦27,337.3268
|1 PC к UAH
₴739.4242
|1 PC к VES
Bs1,818.98
|1 PC к PKR
Rs5,008.376
|1 PC к KZT
₸9,217.1072
|1 PC к THB
฿578.5416
|1 PC к TWD
NT$522.5594
|1 PC к AED
د.إ64.8122
|1 PC к CHF
Fr14.3046
|1 PC к HKD
HK$138.4544
|1 PC к MAD
.د.م159.823
|1 PC к MXN
$336.9528